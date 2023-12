Milano: aiutò un 41enne ad incendiare l’auto della ex, per lui scatta obbligo dimora

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri della stazione di Gorgonzola, nel Milanese, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di un 37enne di nazionalità peruviana con precedenti di polizia, per il reato di incendio in concorso.

Il provvedimento fa seguito agli esiti di un’indagine avviata dai militari della stazione di Gorgonzola e sviluppate dalla sezione operativa della compagnia di Pioltello, che ha consentito di ritenere l’uomo responsabile di aver aiutato un 41enne italiano, arrestato lo scorso 11 dicembre, ad incendiare l’auto in uso alla ex fidanzata dell’uomo.

Quest’ultimo, nei primi giorni dello scorso mese di novembre, avrebbe assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della vittima con comportamenti violenti, appostamenti e minacce culminati la notte del 20 novembre scorso, con l’incendio di quattro auto, tra cui quella in uso alla donna, parcheggiata nei pressi della sua abitazione.