Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Un anno fa di questi tempi ad accompagnare la prima vostra legge di bilancio era stata un lunga litania di alibi per il poco tempo a disposizione. Oggi non avete scuse. E’ una manovra pienamente figlia vostra e si vede. Eccome. E’ figlia dell’arroganza con cui vi siete chiusi a ogni tipo di confronto con decreti e fiducie”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla manovra.