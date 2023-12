Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Noi i nostri compiti li abbiamo fatti. Voglio aggiungerne uno per segnalare quello che la destra non ha fatto in questa manovra disastrosa: abbiamo deciso di destinare gli unici 40 milioni delle opposizioni in modo unitario alla violenza di genere, abbiamo chiesto alla destra di fare la stessa cosa, hanno preferito le solite mancette e ci hanno lasciato soli”. Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà.