Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Questa manovra avrà pesanti conseguenze sul Paese. Mentre voi siete occupati a spartirvi postazioni di potere, posti in Rai, noi ci faremo carico delle vostre mancanze perchè teniamo davvero a questo Paese. Ai giovani vogliamo vedere rimesso in mano il loro futuro e non il fucile”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla manovra.