Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha esplicitato l’interesse dell’Ente Provincia all’indagine esplorativa dell’Università del Sannio che ha per oggetto la vendita in un unico lotto del polo didattico di via Nicola Calandra nel capoluogo sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia