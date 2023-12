Governo: Schlein, ”Libero’? Una resa, grave che arrivi da Meloni questo approccio’**

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Oggi un giornale di destra ci spiega che politica e potere sono cose da uomini. Noi non lo pensiamo, io non penso che la mia aspirazione da persona che fa politica sia diventare uomo dell’anno. Anzi, penso che sia una resa, non utilizzare il nostro vocabolario e la nostra splendida lingua per segnare la presenza delle donne è una resa. Ed è grave che arrivi da parte della presidente del Consiglio questo tipo di approccio, perchè questo governo ogni giorno fa scelte contro le donne nonostante sia guidato da una donna”. Lo ha detto Elly Schlein, a Tagadà, sulla copertina di Libero.