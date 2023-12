Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Che il sistema fiscale debba essere più progressivo non c’è dubbio, lo dice anche la nostra Costituzione. Dopodichè nelle coperture previste per ogni singolo emendamento non siamo andati a proporre questo, al massimo rendere più equa la tassa sulle successioni, la piu bassa in Europa”. Lo ha detto Elly Schlein, a Tagadà, a proposito del fisco e degli interventi nella manovra.