E’ un dato di analisi preoccupante, quello relativo al possesso di telefonini in carcere anche da parte di esponenti criminali di rango come Nicola Fallarino, oggetto di approfondimento da parte del procuratore Aldo Policastro, oltre che naturalmente la condotta ‘femminicidiaria’ ascritta all’uomo, incapace di accettare la fine della relazione con la ex e pronto a ordinarne e pianificarne l’uccisione “per motivi passionali” e “anche economici” relativi al rapporto con la donna.

