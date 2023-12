Capodanno: Confcommercio, ‘a Milano per veglione in ristoranti e locali spesa 26 mln’

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – A Milano città metropolitana saranno 234 mila le persone che si recheranno nei ristoranti e nei locali per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Lo stima Confcommercio Milano (su dati del Centro studi Fipe-Confcommercio). La spesa prevista è di 26 milioni di euro, il 6% del totale nazionale. A tre giorni dalla fine del 2023, con una rilevazione effettuata a campione dalla rete associativa di Confcommercio Milano, emerge un’alta percentuale di posti prenotati nei locali: 95%.

Le prenotazioni appaiono in crescita del 10% rispetto alla fine del 2022. Rilevante, in particolare, la presenza di turisti (italiani e stranieri) in centro città e sui Navigli; al di fuori delle zone maggiormente frequentate dai turisti diminuisce, invece, l’attività dei ristoranti per la fine dell’anno.

Diversi i ristoranti che offrono menu a prezzo fisso per il cenone di San Silvestro, con un costo medio di 100 euro a persona (bevande escluse), ma non mancano i locali che propongono i menu alla carta.