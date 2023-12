Calcio: Allegri, ‘futuro? Non ho detto niente alla società, bisogna lavorare e fare risultati’

Torino, 29 dic. – (Adnkronos) – “Il mio futuro? Io non ho detto niente alla società, bisogna pensare solamente a lavorare e a fare risultato. Bisogna restare concentrati su quello che c’è da fare, in un attimo cambiano tutte le opinioni, non bisogna né esaltarsi né deprimersi”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Roma, in merito al suo futuro. Il tecnico livornese ha un contratto con il club bianconero che scade il 30 giugno 2025.