Il Consiglio comunale di Apice ha tracciato la rotta per il prossimo triennio. Lo ha fatto durante la seduta di ieri pomeriggio con l’approvazione a maggioranza del bilancio di previsione che determina l’agenda 2024-2026. Dopo lo strappo registrato all’opposizione (vedi box a lato), sul tavolo sono approdati tutti i punti collegati al previsionale. C’è stato ampio dibattito su diversi temi, come nel caso del Piano delle alienazioni. Il consigliere di minoranza Filippo Iebba ha parlato di contraddizioni rispetto alle scelte dell’amministrazione sui circoli delle contrade, in alcune zone messi a nuovo ma lasciati negli elenchi dei beni che il Comune può vendere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia