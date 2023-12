Nel pomeriggio del giorno dedicato a Santo Stefano, verso le ore 17,30, in via Liborio Pizzella, all’altezza del civico 4, per cause che restano in corso di accertamento, ben quattro autovetture (una Opel Corsa e tre Fiat Punto) sono rimaste danneggiate a seguito di un incidente stradale. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia municipale formata dal Luogotenente Loredana Brugnetti e dal Maresciallo Pasquale Santacroce per effettuare i rilievi del caso, nonché gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per redimere un tentativo di rissa.

