Superbonus: Damiani, ‘grazie a Fi risultato importante per imprese e condomini’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Forza Italia, protagonista al Senato di una intensa battaglia parlamentare sul Superbonus, porta a casa un risultato importante per imprese e condomini. Si va finalmente, così come avevamo chiesto, verso una chiusura ordinata dei cantieri, senza penalizzazioni e senza sanzioni. Con un decreto specifico, frutto del lavoro e dell’impegno profuso dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, sarà messa nero su bianco la soluzione a un problema che in questi mesi aveva preoccupato non poco sia le imprese del settore edilizio che i tanti cittadini coinvolti, loro malgrado in una situazione di stallo. Siamo stati fin dall’inizio al loro fianco, abbiamo sostenuto le loro legittime richieste, dando ancora una volta risposte concrete e realizzando ciò che avevamo promesso”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.