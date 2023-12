Azione reattiva da parte dell’Asl di Benevento in rapporto alla crescente richiesta di vaccini per l’influenza stagionale e il SarsCov2, il virus causa della sindrome ormai endemica Covid-19, dopo mesi di stanca, rispetto operazioni vaccinali partite a ottobre, nella seconda metà di dicembre in relazione ai dati epidemiologici e ai riscontri empirici, molti sanniti hanno ritenuto opportuno vaccinarsi.

