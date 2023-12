Da informazioni affidate alle società sportive in via informale, durante l’estate, la tabella di marcia avrebbe dovuto garantire il ritorno alle attività a inizio ottobre.

E invece agli sgoccioli del 2023 chi si allena e disputa le gare ufficiali nel palazzetto di via Olmo Lungo – SG Volley 1997 e Basket Sant’Agnese – non può ancora fare ritorno a ‘casa’. Ieri la società di pallavolo, attraverso una nota diramata anche sui social, ha fatto capire chiaramente che ulteriori slittamenti dei tempi di consegna dei lavori potrebbero mettere a repentaglio la continuità del campionato di B2 conquistato nella precedente stagione.

