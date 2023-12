Capodanno: serata speciale al Sistina Chapiteau a Milano con musical ‘Cats’

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Una serata speciale, con uno dei musical più conosciuti e più visti al mondo, un brindisi di mezzanotte e tanta musica dal vivo. Così il Sistina Chapiteau si prepara ad affrontare la notte di Capodanno a Milano.

Lo spettacolo è la versione diretta da Massimo Romeo Piparo del musical ‘Cats’, con Malika Ayane nel ruolo della protagonista Grizabella e un cast di oltre 30 artisti, con le coreografie di Billy Mitchell e l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.

Lo spettacolo andrà in scena il 31 dicembre alle ore 21 allo Scalo Farini, in via Valtellina 7. Dopo la rappresentazione, si aspetterà tutti insieme la mezzanotte e dopo il countdown si brinderà al 2024 con spumante e panettone, rigorosamente in monodosi personali, e tanta musica dal vivo. L’inizio dell’anno sarà dunque all’insegna di uno spettacolo che non subisce il trascorrere del tempo e continua a conquistare il pubblico di tutte le età.