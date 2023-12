Biathlon: Cdm, Wierer salta Oberhof, 12 convocati per la tappa tedesca

Oberhof, 28 dic. – (Adnkronos) – Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la quarta tappa stagionale di Coppa del mondo in programma a Oberhof (Ger) dal 4 al 7 gennaio 2024. Si tratta di sette donne e cinque uomini: Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi da una parte e Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer dall’altra. Non ci sarà Dorothea Wierer: la campionessa altoatesina si è finalmente ristabilita dallo stato influenzale che ne aveva condizionato pesantemente le prestazioni nella prima parte di stagione e ha deciso, di comune accordo con lo staff tecnico, di saltare questo appuntamento per intensificare gli allenamenti e presentarsi al via della successiva tappa di Ruhpolding del 10-14 gennaio nella sua abituale condizione di competitività. A Oberhof si disputano giovedì 4 gennaio la sprint maschile, venerdì 5 gennaio la sprint femminile, sabato 6 gennaio le pursuit e domenica 7 gennaio le staffette.