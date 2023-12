C’è un sole che sembra primavera ad accogliere Gaetano Auteri nel suo primo giorno da nuovo allenatore del Benevento. Avrebbe voluto consegnarsi all’abbraccio della città, sette anni dopo averla lasciata in maniera burrascosa, ma ci sarà modo per farlo. Per il momento, tutta l’attenzione va al lavoro da fare per risollevare una squadra finita in una spirale negativa da cui sta facendo una tremenda fatica a tirarsi fuori.

