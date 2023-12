Con Gaetano Auteri, Andrea De Falco ha vissuto il sogno della promozione in Serie B in giallorosso. Un traguardo indimenticabile per il Benevento e per i suoi ‘Immortali’, in grado di cancellare una vera e propria maledizione aprendo il ciclo degli anni più belli della storia sannita. Dopo sette anni, il tecnico di Floridia è tornato alla guida della Strega, di nuovo in Serie C e con la stessa voglia di regalare una svolta al proprio percorso. L’uomo giusto, secondo De Falco, è proprio mister Auteri.

