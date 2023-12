Montagna: con parapendio finisce su albero a 15 metri altezza nella bergamasca, salvo

Milano, 27 dic. (Adnkronos) – Intervento, nel pomeriggio di oggi, per la VI Delegazione Orobica del Cnsas-Soccorso alpino. L’attivazione è arrivata poco prima delle 13, quando un uomo che stava praticando parapendio sul territori di Caprino Bergamasco è precipitato, riuscendo però ad aprire la vela di emergenza e finendo bloccato su un albero a un’altezza di circa quindici metri.

L’uomo, rimasto cosciente, è riuscito a inoltrare una richiesta di aiuto e la centrale Soreu Alpi ha mandato sul posto le squadre territoriali della stazione Valle Imagna del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e l’ambulanza del Soccorso Cisanese.

I soccorritori lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e calato a terra. Valutato dal punto di vista sanitario dai due sanitari Cnsas presenti, è stato messo in barella e trasportato con portantina all’ambulanza.