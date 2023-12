Il suo regalo di Natale il Benevento l’ha scartato il giorno della vigilia. È stato come volgere lo sguardo ai giorni più belli, di quelli indimenticabili, che ancora affollano il cuore ripensando a tutta la strada fatta per raggiungere il proprio traguardo, per realizzare quel sogno troppo spesso sfiorato e che sembrava irraggiungibile, anno dopo anno. La Strega ha scelto di ripartire da Gaetano Auteri: sarà lui il nuovo allenatore giallorosso.

