Calcio: Milan, più che mai in bilico il futuro di Pioli, dimezzata la quota dell’esonero

Milano, 27 dic. – (Adnkronos) – Non è stato un Natale tranquillo per il Milan e per Stefano Pioli, che è sempre più a rischio esonero. La partita contro la Salernitana si è risolta con un altro stop e con l’ennesimo, lungo, infortunio, quello di Tomori. Circostanze che spingono i bookmaker a prevedere una separazione tra i rossoneri e Pioli: Goldbet e Better, infatti, propongono l’esonero a 2,75, ovvero una quota dimezzata rispetto alla vigilia del match contro i campani. Un segnale evidente della scarsa fiducia nel tecnico parmense, il cui futuro sulla panchina del Diavolo appare sempre più appeso a un filo.