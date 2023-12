Ucraina, Kiev distrugge nave russa in Crimea. Mosca conferma

(Adnkronos) – L’Ucraina ha distrutto nelle prime ore di oggi, 26 dicembre 2023, un’importante nave da sbarco russa di stanza nelle acque della Crimea occupata dalla Russia, nel Mar Nero, e il filmato dell’esplosione è stato condiviso sui social media. Ad essere colpita è stata la Novocherkassk, attraccata al porto di Feodosia. Secondo quanto reso noto, trasportava armi di fabbricazione iraniana tra cui droni Shahed.

Il comandante dell’aeronautica militare ucraina Mykola Oleshchuk ha rivendicato la distruzione della nave utilizzando missili da crociera e ha osservato in un post su Telegram che “la flotta in Russia sta diventando sempre più piccola”. “Grazie ai piloti dell’Air Force e a tutti i soggetti coinvolti!”, ha aggiunto Oleshchuk. Mosca ha confermato.

Nell’attacco almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, afferma il governatore russo della Crimea, Serghiei Aksyonov, citato dalle agenzie russe Iass e Interfax, aggiungendo che “l’area portuale è stata isolata”. L’esplosione ha bloccato il traffico dal ponte di Crimea. Diverse abitazioni sono state evacuate mentre l’incendio veniva domato.

Il Ministero della Difesa russo, riferisce l’agenzia di stampa statale TASS ha confermato il danneggiamento della grande nave da sbarco Novocherkassk, che fa parte della Flotta russa del Mar Nero, è stata colpita dagli attacchi aerei ucraini, ha dichiarato. L’entità dei danni alla nave non è stata resa nota. Secondo Mosca, la difesa aerea russa ha distrutto due caccia ucraini che avevano attaccato la Novocherkassk. I due Sukhoi Su-24 abbattuti appartenevano alle squadriglie tattiche delle forze aeree ucraine e sparavano missili guidati.

L’Ucraina aveva in precedenza riferito del dispiegamento delle forze tattiche, ma non ci sono state informazioni da Kiev sull’eventuale abbattimento dei jet da combattimento.

Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu afferma che è stato portato a termine con successo l’obiettivo del 2023 “dell’operazione militare speciale”, come la Russia chiama la guerra in Ucraina, cioè quello di fermare la controffensiva di Kiev. “Il Comandante in Capo Supremo Vladimir Putin]ha molto apprezzato il lavoro della leadership e del personale del Ministero della Difesa, ringraziato per l’adempimento coscienzioso dei compiti assegnati”, si legge in una dichiarazione del ministro riportata dalla Tass.