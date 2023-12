Israele-Hamas, iniziativa Egitto in 3 fasi. Delegazione Jihad Islamica al Cairo

Tel Aviv, 24 dic. (Adnkronos) – E’ salito a 20.424 morti e 54.036 feriti il bilancio nella Striscia di Gaza dall’inizio delle operazioni militari di Israele. Lo ha indicato il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui si contano 166 morti e 384 feriti solo nelle ultime 24 ore.

Una delegazione del movimento palestinese della Jihad Islamica, nelle cui mani si trovano alcuni degli ostaggi israeliani, è arrivata al Cairo per discutere degli sviluppi a Gaza. Lo ha riferito Sky News Arabia, citando fonti egiziane.

L’Egitto ha lanciato un’iniziativa in tre fasi durante i colloqui che si sono tenuti all’inizio di questa settimana al Cairo tra funzionari egiziani e una delegazione di Hamas mirata a fermare i combattimenti tra Israele e Hamas e al rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamico palestinese. Lo ha reso noto la tv di proprietà saudita Asharq News, citando fonti vicine ai colloqui.

Secondo quanto riferito dalle fonti, la prima fase prevede una tregua di almeno due settimane durante la quale Hamas rilascerebbe 40 ostaggi israeliani: donne, bambini e anziani malati. In cambio, Israele libererebbe 120 palestinesi dalle sue prigioni oltre a cessare le ostilità e a permettere l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

La seconda fase prevede colloqui palestinesi sponsorizzati dall’Egitto per porre fine alla ‘divisione’ intra-palestinese e creare un governo tecnico per gestire Gaza e la Cisgiordania.

La terza e ultima fase, hanno precisato le fonti, prevede un cessate il fuoco totale e un accordo “globale” per il rilascio di tutti i militari israeliani detenuti da Hamas e da altre fazioni palestinesi, in cambio del ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza. Israele dovrebbe consentire allo stesso tempo il ritorno degli sfollati di Gaza nelle loro abitazioni.

Secondo l’emittente, la proposta sarà discussa dall’ufficio politico di Hamas in Qatar. Finora non c’è stato alcun commento da parte dell’Egitto o di Hamas, che è classificato come gruppo terroristico da Israele, Unione Europea e Stati Uniti.

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, nel suo discorso in occasione del Natale, secondo quanto riporta l’agenzia Wafa, ha dichiarato: “Il sole della libertà e del nostro Stato indipendente con Gerusalemme capitale sta inevitabilmente sorgendo, è quasi a portata di mano”.