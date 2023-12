Lo si era compreso dalla mattinata. Concludendo la conferenza stampa, il sindaco di Benevento si era lasciato andare, liberando tutta l’apprensione di questi giorni, quando è apparso chiaro ed evidente che qualche defezione all’interno della sua maggioranza ci sarebbe stata. Sommata alle insidie portate dalla presenza di due parlamentari, nonché alla retrocessione di qualche Comune di fede prevalentemente mastelliana il cui peso come valore ponderato era calato, in aggiunta al non voto di San Giorgio del Sannio e Torrecuso, Clemente Mastella un po’ di nervosismo lo aveva denotato. Ed, invece, “è stata una bella nottata, mi ricorderò di chi ha votato così come di chi non lo ha fatto, ma il suo valore è per me pari a zero”. Il tempo di recarsi a palazzo Mosti per scambiare gli auguri e, subito dopo, ecco la revoca della delega all’Istruzione pubblica e privata e Servizi scolastici al consigliere comunale Francesco Farese. L’atto di revoca è stato motivato dal venir meno del rapporto fiduciario con il consigliere Farese, recita una nota diramata da palazzo Mosti. ” Tale rapporto – si legge nel provvedimento – è elemento imprescindibile per un proficuo rapporto di collaborazione tra il vertice amministrativo e coloro che sono chiamati a coadiuvarlo nell’esercizio delle deleghe”.

