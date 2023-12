Sci: Cdm, i convocati per le gare di Bormio, Paris a caccia dell’ottavo trionfo sulla pista Stelvio

Bormio, 23 dic. – (Adnkronos) – Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo in programma sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Il programma propone una discesa giovedì 28 dicembre (ore 11.30 con diretta tv su Rai Due ed Eurosport), seguita il giorno successivo da un supergigante (sempre alle 11.30). Ricordiamo che l’Italia può schierare fino a otto atleti in discesa e nove in supergigante (otto + Schieder che ha il posto fisso).

La Stelvio rievoca dolci ricordi ai nostri sciatori: Paris si è imposto in ben sette occasioni, di cui sei in discesa (2012, 2017, 2018, 2019 per due giorni di fila e 2021) e una in supergigante (2018), mentre Innerhofer ha trionfato nel 2008 in discesa, è arrivato secondo nel 2018 in discesa e terzo in discesa nel 2010. Infine Peter Fill fu secondo in discesa nel 2006, così come Kristian Ghedina fu terzo nel 1996 in discesa, Peter Runggaldier secondo e Werner Perathoner terzo in supergigante nel 1995.