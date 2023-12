Exploit del centrodestra, ma il governo della Rocca resta nelle mani della cosiddetta area mastelliana, della quale fanno parte Noi di centro ed Essere democratici.

Il seggio che era dato “ballerino” tra le due liste promosse dal sindaco di Benevento e quella del Pd (quinto seggio per gli uni, terzo per gli altri), ha scombussolato le previsioni in quanto se la crescita della lista unica approntata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia era considerata inevitabile, non lo era certamente nelle dimensioni nelle quali si è configurata, attestandosi sul 30%, pertanto sottraendo ai competitor un terzo quoziente insperato.

