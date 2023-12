Giro di vite per i controlli stradali e controlli legalità in generale da parte dei carabinieri di Benevento, negli ultimi giorni.

A Torrecuso, a seguito dell’intervento dei carabinieri per un sinistro stradale, “il conducente di una Peugeot veniva sottoposto ad accertamento etilometrico risultando positivo con un valore di molto superiore al limite consentito, il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia giudiziale”.

E ancora, “dopo un sinistro stradale a San Giorgio del Sannio, un 40enne minacciava di morte l’altro conducente”.

Per lui denuncia per minacce e segnalazione come consumatore abituale droga.

A Pago Veiano, un pregiudicato 54enne, è stato segnalato come consumatore abituale venendo beccato con un grammo di cocaina.

“In una struttura per anziani di Pesco Sannita, nell’ambito dei controlli congiunti eseguiti con personale del Nas di salerno e del nucleo Ispettorato Lavoro di Benevento, venivano deferite all’autorità giudiziaria due persone, entrambe presidenti del consiglio di amministrazione delle società di gestione, per gravi irregolarità o assenza nei rispettivi documenti di valutazione rischio, omessa visita medica di un lavoratore e mancata formazione sulla sicurezza dei dipendenti. scoperta altresì la presenza di un lavoratore in nero, nonché ulteriori difformità fra le quali spicca la presenza di un numero di ospiti superiore a quello previsto. contestate nella circostanza ammende e sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 35.000 euro”, altro esito operativo refertato dal Comando Provinciale dei Carabinieri.