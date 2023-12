Milano, 23 dic. – (Adnkronos) – L’Inter supera 2-0 il Lecce in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A decidere la partita i gol di Bisseck al 43′ e Barella al 78′. I salentini chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Banda all’84’ per proteste. In classifica i nerazzurri sono primi con 44 punti, 4 in più della Juventus, mentre i giallorossi restano fermi a quota 20 in 12/a posizione.