Calcio: Allegri, ‘contento per Yildiz e Vlahovic, questa vittoria ci avvicina alla quota Champions’

Frosinone, 23 dic. – (Adnkronos) – “La squadra ha fatto una buona partita, a Frosinone aveva vinto solo il Napoli. Non era semplice perché loro sono molto bravi e c’è un ambiente magico. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi nella ripresa siamo calati un pochino ma è normale. Abbiamo avuto una buona reazione, ma bisogna continuare a lavorare. Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ma in generale di tutta la squadra”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Frosinone.

“Oggi abbiamo superato i 38 punti fatti l’anno scorso nel girone d’andata, ora passiamo un buon Natale e poi penseremo alla Roma che è una partita complicata -aggiunge Allegri-. Sicuramente con questa vittoria ci avviciniamo alla quota Champions”. infine il tecnico livornese spiega la scelta di mandare Dusan Vlahovic in panchina. “Nonostante le ultime tre partite buone era stato criticato. Nell’ultima mezz’ora ci poteva dare una grossa mano e lo ha fatto. Deve crescere, soprattutto a livello di equilibrio mentale, ma oggi l’ho portato in panchina e si è rasserenato”.