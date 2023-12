Bollette meno gonfie per gli italiani: ecco il motivo

Il tema delle bollette in quest’ultimo periodo è quanto di più caldo possa esserci. Non che nei mesi precedenti non lo sia stato, tra rialzi dei prezzi, crisi, guerra e tanti altri fattori che hanno inciso negativamente sul costo del gas e della luce, ma in vista della liberalizzazione delle forniture che entrerà in vigore con il nuovo anno, c’è grande fermento, oltre che una certa incertezza, tra le famiglie italiane.

Circa la metà di queste, infatti, dovrà effettuare il passaggio dal mercato tutelato, che scomparirà del tutto, a quello libero e ancora è indeciso su come comportarsi. Un metodo molto utile per paragonare le varie proposte fatte dalle diverse compagnie è quello di approfittare di tool e piattaforme dedicate. Si può ad esempio utilizzare il comparatore luce e gas di ComparaSemplice, che rappresenta un metodo veloce, facile e sicuro per avere le idee più chiare e decidere con maggiore sicurezza. Nel frattempo però, arrivano delle buone notizie proprio sul fronte delle bollette e dei costi.

Una doppia buona notizia sul fronte bollette

È arrivata una doppia buona notizia per i cittadini italiani sul fronte delle bollette. Oltre al passaggio al mercato libero per tutti coloro che hanno un contratto con quello tutelato che cesserà di esistere, c’è da mettere in conto una spesa più bassa sui consumi del gas per i prossimi mesi.

Nel mese di novembre, infatti, le tariffe per il gas naturale sono scese dell’1,3% e questo significa che le bollette che arriveranno nei prossimi mesi saranno meno gonfie.

È il primo, anche se piccolo, vantaggio sui bilanci familiari, arrivato dall’estate 2023 ad oggi. Lo ha comunicato Arera, ossia l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti, che ha spiegato che la riduzione della spesa dipende da un ribasso sul costo della materia prima, ovvero del gas naturale. Questo significa che per una famiglia media il risparmio previsto per i mesi di novembre e dicembre 2023, rispetto ai dodici mesi precedenti, è del 17,5%. A questo si aggiunge, anche la buona notizia dell’azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell’Iva al 5%.

Prezzi contenuti: l’azione del governo

I prezzi dell’energia e del gasolio, in generale, per i mesi che verranno saranno decisamente ridotti rispetto all’inverno dello scorso anno. Lo ha precisato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che questi risultati sono frutto del lavoro che il governo di Giorgia Meloni ha fatto in sede europea. Risvolti positivi anche sulla riduzione della spesa per i carburanti.

Sul passaggio al mercato libero, spiega che si tratta di una decisione presa dai precedenti governi e su questo l’attuale esecutivo non può fare nulla. Si tratta di impegni presi, per arrivare agli obiettivi da raggiungere, stabiliti in sede europea. A questo punto all’esecutivo non spetta che realizzarli.

Dove possibile, però, il governo cerca di migliorare il contesto di azione, ad esempio con la riprogrammazione per incrementare la produzione solare e fotovoltaica del Paese, strumenti che aiutano ad aumentare il livello di autonomia dell’Italia sul fronte dell’energia e dunque di abbassare i prezzi e i consumi dell’energia tradizionale.