Agrigento: minacce a sindaco Santa Elisabetta, la solidarietà dell’Anci

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Santa Elisabetta, Domenico Gueli, per il vile atto intimidatorio subito in queste ore”. E’ quanto dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, commentando la notizia relativa alla lettera, contenente minacce di morte e insulti indirizzati al sindaco e alla sua famiglia, recapitata ieri, presso i locali del palazzo di città del comune agrigentino. “Si tratta dell’ennesimo tentativo di intimidire un rappresentante delle istituzioni locali che esercita, quotidianamente, il mandato ricevuto dai suoi concittadini a tutela della propria comunità e dei propri territori”. Aggiungono Amenta e Alvano. “Ci auguriamo – concludono i vertici di ANCI Sicilia – che venga fatta luce su quanto accaduto e che, in breve tempo, siano individuati i colpevoli”.