San Bartolomeo in Galdo – Fortorina, lavori ai viadotti verso il capolinea

Lungo la strada statale 369 “Appulo Fortorina” volgono al termine i lavori di manutenzione su due dei tre viadotti di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, a partire dalle ore 11.00 di sabato 23 settembre, verranno rimossi i due sensi unici alternati (attivi per l’esecuzione delle attività) sui viadotti situati tra il km 12,500 ed il km 12,700 (“V3”) e tra il km 13,100 ed il km 13,180 (“V2”). Gli interventi sono consistiti, in particolare, nel ripristino delle pile e dell’impalcato, nel rifacimento della soletta e dei cordoli oltre che nella installazione di nuove barriere di sicurezza, nuova pavimentazione e relativa segnaletica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia