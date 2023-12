Pesi, Reyes "Punto a Los Angeles 2028", Massidda "Preparo Parigi"

ROMA (ITALPRESS) – "Per me è stato un 2023 molto positivo, perché ho vinto il campionato europeo e il campionato mondiale. Questi risultati sono stati una motivazione per continuare ad allenarmi. Devo dire che è stato un anno fantastico". Lo ha detto l'azzurro del sollevamento pesi, Oscar Reyes (Esercito), campione continentale a Yerevan e iridato a Riyad nella categoria degli 81 kg, che non è presente nel programma della pesistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Per me l'appuntamento è a Los Angeles nel 2028, perché i Giochi sono il sogno di qualsiasi atleta – dice l'atleta in un'intervista all'Italpress -. Il prossimo obiettivo sono gli Europei in Bulgaria e confermarmi campione europeo. Poi guarderò i miei compagni a Parigi e tiferò per loro". Bilancio del 2023 positivo anche per Sergio Massidda (Esercito), medaglia d'argento agli Europei e ai Mondiali nella categoria 61 kg. Proprio il secondo posto del podio a Riyad è stata una piacevole sorpresa: "Volevo dare tutto come sempre, ma non me l'aspettavo. Cercavo la qualifica olimpica e sono riuscito a conquistare il secondo posto del ranking. Però l'argento mondiale a 21 anni è stata una grossa soddisfazione, oltre che un pregio per la federazione". Fiducia e anche un po' di scaramanzia sulla strada verso Parigi 2024: "Ho ancora due gare da finire per la qualifica olimpica, poi abbiamo l'Europeo in Bulgaria a febbraio. Dopo l'ultima gara di qualifica a Phuket in Thailandia avremo il verdetto e saprò se potrò partire per Parigi. Facendo le corna, spero di sì – spiega il classe 2002 -. Mi sto già preparando per i Giochi, nonostante non sappiamo con certezza se la qualifica ci sarà o no. Sarà la gara più importante della vita, bisognerà andare a testa alta e dare il massimo".

