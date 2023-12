Pallanuoto: Setterosa in collegiale ad Ostia prima degli Europei di Eindhoven

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Una piccola pausa per festeggiare il Natale e poi il ritorno a lavoro in vista degli Europei di Eindhoven, in programma dal 3 al 14 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, prima della partenza per l’Olanda, sosterrà un collegiale al Centro Federale di Ostia dal 27 dicembre al 2 gennaio. Sedici le convocate: Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Ganti (L’Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistenti tecnici Elena Gigli e Mino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, i fisioterapisti Nicoletta Giuffrida e Federica Ancidei, i medici Pietro Jansiti e Beatrice Berti.