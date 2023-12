Il Tavolo tecnico per il dimensionamento scolastico e la programmazione offerta formativa 2024/2025, riunitosi ieri, presieduto dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, ha concluso il lavoro istruttorio andato avanti per alcuni mesi, chiedendo alla Regione il mantenimento di tutte le autonomie, dunque di tutte le dirigenze, per il prossimo anno scolastico 2024/2025.

