Jeddah, 22 dic. – (Adnkronos) – Il Manchester City è in vantaggio per 2-0 sulla Fluminense alla fine del primo tempo della finale del mondiale per club, in corso di svolgimento al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. A decidere sin qui il match il gol di Alvarez al 1′ e l’autorere di Nino al 27′.