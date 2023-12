Basket: Eurolega, Olimpia Milano ko in casa con il Panathinaikos 76-68

Milano, 22 dic. – (Adnkronos) – L’Olimpia Milano perde 76-68 contro il Panathinaikos tra le mura amiche del Forum nel 16° turno di Eurolega. Fatale per gli uomini di Messina un secondo tempo da appena 27 punti segnati. Decisivi per i greci i canestri nel finale di Nunn (17 punti), che vince la sfida contro uno Shields da 13 punti e 7 rimbalzi. La squadra di casa (8/31 da tre) interrompe a due la striscia di vittorie consecutive e resta al momento fuori dalla zona playoff-play-in con un record di 6-10. Milano torna in campo il 2 gennaio nella prima partita del 2024, sempre in casa con il Baskonia.