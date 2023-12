“Siamo molto soddisfatti delle attività svolte in questo 2023. Abbiamo effettuato molte assunzioni, 110, realizzato diverse infrastrutture, comprato e installato molti macchinari medicali come per l’ospedale di comunità di San Bartolomeo in Galdo, dove è stato collocato mammografo e presto sarà operativa una Tac, come presto sarà operativa la risonanza magnetica a Cerreto Sannita, dove c’è adesso l’Hospice e la farmacia robotizzata”. Il consuntivo positivo tracciato dal Dg dell’Asl Gennaro Volpe, alla presenza della sua squadra, il direttore sanitario Marco De Fazio e il direttore amministrativo, Esposito, di diversi amministratori tra cui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

