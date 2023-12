Mo: rapporto, 90% popolazione Gaza affronta ‘livelli di critici di fame’

Gaza, 21 dic. (Adnkronos) – Il 90 per cento delle famiglie di Gaza affronta livelli critici di fame, i più alti mai registrati a livello globale. Lo sostiene un rapporto dall’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), sostenuto dalle Nazioni Unite. “Almeno una famiglia su quattro (più di mezzo milione di persone) nella Striscia di Gaza si trova ad affrontare condizioni catastrofiche di insicurezza alimentare acuta – scrive l’Ipc – caratterizzate da carenze alimentari estreme e collasso dei propri mezzi di sussistenza. Circa l’80% della popolazione della Striscia di Gaza si trova in una situazione di emergenza o di catastrofe”.

Il rapporto aggiunge che esiste il rischio di carestia a Gaza se la situazione in atto dovesse protrarsi. “L’unico modo per eliminare qualsiasi rischio di carestia è fermare il deterioramento della salute, della nutrizione, della sicurezza alimentare e della mortalità attraverso il ripristino dei servizi sanitari e ‘Wash’ (acqua, servizi igienico-sanitari e igiene) e la fornitura di cibo sicuro e nutriente a tutta la popolazione”, afferma il rapporto. “La cessazione delle ostilità e il ripristino dello spazio umanitario per fornire assistenza multisettoriale e ripristinare i servizi sono i primi passi essenziali per eliminare qualsiasi rischio di carestia”.