Mo: Mattarella, ‘Italia ha rapporti eccellenti con Israele e Anp per favorire pace’**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “L’atteggiamento del nostro Paese è avere rapporti eccellenti, positivi, di collaborazione con Israele e l’Autorità palestinese, nella speranza che questo contribuisca in futuro ad una condizione pacificata”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il collegamento in occasione delle festività natalizie con i contingenti militari italiani impegnati all’estero presso la sede del Comando operativo vertice interforze. In particolare il Capo dello Stato ha dialogato con i Carabinieri che a Gerusalemme sono impegnati nella forza che sta svolgendo un’opera di mediazione per la ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi.