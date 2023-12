Mes: ratifica potrà tornare in aula ma con ‘significative’ modifiche**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Termina qui una battaglia ultradecennale, che come Lega abbiamo portato avanti con convinzione e da sempre. Il Parlamento ha messo fine a un dibattito anacronistico e stantio”. Parola del leghista Alberto Bagnai. Tuttavia il percorso del Mes non è chiuso. La ratifica dello strumento potrà essere ripresentata in aula. Oggi il dispositivo votato era in quota opposizioni e potrebbe essere ripresentato ma con ‘significative’ modifiche. “Quali? Magari -spiega Federico Fornaro del Pd- potrebbe essere introdotta la clausola messa dalla Germania. Sarebbe una significativa modifica”. Il riferimento è alla clausola tedesca che prevede per accedere al Mes occorre un voto a maggioranza qualificata.