Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Un voto senza senso, se non per inseguire gli estremismi di alcuni. Un danno per la credibilità dell’Italia. E poi provare a correre ai ripari dicendo che serve a riaprire il confronto in Europa fa ridere, amaramente. La serietà sta da un’altra parte”. Così su X Lorenzo Guerini, sul voto della Camera che ha respinto la ratifica del Mes.