Mes: Fi a alleati, ‘non condividiamo accelerazione, da noi astensione responsabile’**

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “La nostra astensione è responsabile, la nostra posizione ragionevole e rispettosa dell’interesse italiano e europeo”. Lo ha detto Andrea Orsini, di Forza Italia, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera sulla ratifica del Mes.

“L’opposizione ha voluto a tutti i costi portare in aula la ratifica con l’illussione di mettere in imbarazzo il governo, ma i primi a essere divisi siete voi se è vero che il Pd è favorevole e il M5s e contrario -ha spiegato Orsini-. L’opposizione ha cercato di indebolire il governo, tentativo vano”.

“Ai nostri alleati diciamo che la nostra opinione è in parte diversa da loro, cosa possibile tra alleati che lavorano insieme da decenni e che continueranno a farlo -ha sottolineato Orsini-. Non condividiamo questa accelerazione, parlare del Mes è un espediente. Non stiamo discutendo del Mes, che esiste da anni, è uno strumento importante che è bene ci sia e speriamo nessuno debba utilizzarlo”.