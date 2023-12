Mes: Calenda, ‘alla prima prova di leadership Tajani scappa a gambe levate’**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Oggi è accaduto qualcosa di molto più grave rispetto alla mancata ratifica del Mes. Oggi la Meloni ha definitivamente abbandonato la tentazione di diventare una moderna conservatrice europea per arrendersi ai piedi di Salvini. Al contempo i 5S hanno confermato ciò che sappiamo da tempo: sono populisti opportunisti, capaci di approvare il Mes ma di non ratificarlo per lucrare tre voti comunardi. Allo stesso modo si regolano sulla guerra, anzi sulle guerre e sulle alleanze internazionali”. Così Carlo Calenda sui social.

“La verità è che oggi esiste solo un campo strettissimo che potrebbe governare seriamente il paese. Ed è il campo che in UE sostiene la Commissione Ursula, composto dai grandi partiti politici europei: popolari, liberali e socialisti. Questo campo (oggi molto stretto) è quello che ratificherebbe il Mes e terrebbe la barra dritta sulla politica internazionale. Purtroppo i due partiti storici di questo campo Pd e Forza Italia, che una volta monopolizzavano il bipolarismo, sono finiti sotto il tacco di populisti e sovranisti, restringendosi fino all’irrilevanza”.

“E se il Pd, malgrado tutto, riesce a tenere la barra dritta sul Mes, Forza Italia si è fatta ingoiare dalla sua ignavia. Alla vera prima vera prova di leadership Tajani è fuggito a gambe levate. Non si può contare sul coraggio di questi partiti per chiudere la seconda Repubblica e archiviare il bipolarismo, sono troppo impauriti e incapaci di staccarsi dalla strada, sempre più stretta, ma familiare, che hanno percorso sin qui. Per questo occorre rafforzare Azione e la federazione sin qui costruita con popolari europeisti e socialisti liberali. All’indomani delle elezioni europee deve nascere un partito della Repubblica forte a sufficienza per dare prospettiva a chi non vuole un’Italia da operetta e capace riunire socialisti e popolari per aprire la Terza Repubblica”.