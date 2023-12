Manovra: Renzi, ‘manovra correttiva? Dopo europee la faranno’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “La legge di bilancio del governo Meloni è una leggina di bilancino, è per il 2024 e basta”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Secondo me, noi domani votiamo un finto bilancio a questo punto”.

“Per i Paesi come l’Italia la traiettoria di recupero, di riduzione debito/Pil, deve essere dell’1%. Quanto si riduce con la legge di Bilancio che approviamo domani per il 2024? Lo 0,1%. Lo 0,9% che manca ammonta a 17-18 miliardi”. Servirà una manovra correttiva? “La faranno dopo le europee, a occhio”.