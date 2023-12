Governo: Orlando (Pd), ‘c’è manipolazione, si parla di cose non centrali’

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “La notizia di cui, credo, si parlerà di più nel periodo natalizio è il milione di euro donato da Chiara Ferragni a un ospedale pediatrico per rimediare a una gaffe o a un torto ai consumatori, cosa che accerteranno le autorità competenti. Mentre non sarà quasi per nulla discusso il fatto che lo Stato versi 2,2 e 2,5 miliardi dei contribuenti ad Acciaierie d’Italia, per consentire alla multinazionale indiana Arcelor Mittal di rilanciare l’azienda, e a un soggetto privato per acquistare una parte della rete di Tim, che verrà scorporata senza che lo Stato diventi socio di maggioranza”. Lo scrive Andrea Orlando, del Pd, sui social.

“Ecco cosa significa fare manipolazione: fare in modo che si parli di cose non centrali mentre asset fondamentali dello Stato sono messi in discussione senza, appunto, che se ne discuta”, spiega tra l’altro il deputato dem.