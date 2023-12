Roma, 21 dic. (Adnkronos) – E’ ancora malata Giorgia Meloni, tanto da vedersi costretta a saltare domani la premiazione del Comitato Olimpico Nazionale con il ‘Collare d’oro’ di settantadue atleti, tra questi anche Jannik Sinner e ‘Gimbo’ Tamberi, solo per citare qualche nome. In dubbio anche la missione in Libano, che avrebbe dovuto raggiungere il 23 dicembre per portare gli auguri del governo italiano ai nostri militari impegnati nella missione Unifil.