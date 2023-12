Cgil: Schlein, ‘organizzazioni neofasciste vanno sciolte’**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Le condanne” di ieri per l’assalto alla Cgil “dimostrano quanto avevamo detto: era un attacco di matrice neofascista. E questa sentenza lo conferma”. Così Elly Schlein ai cronisti.

“E’ anche un’occasione per chiarire quella matrice su cui Giorgia Meloni non si è mai espressa e anche per ribadire quando dice da molto tempo l’Anpi e cioè che secondo la Costituzione, le organizzazioni neofasciste vanno sciolte”.