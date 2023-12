Usa: Trump non si potrà candidare in Colorado per le presidenziali 2024

Washington, 20 dic. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è costituzionalmente idoneo a candidarsi nello stato del Colorado per le elezioni presidenziali del 2024. Con quattro voti a favore e tre contrari, la Corte Suprema, in base al 14esimo emendamento, vieta infatti agli insurrezionalisti coinvolti nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 di ricoprire cariche pubbliche.

La sentenza storica ritiene Trump responsabile del tentativo di ribaltare le elezioni del 2020 e prevede una punizione politica per il suo comportamento antidemocratico. Trump ha promesso di fare appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti. “Abbiamo piena fiducia che la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà rapidamente a nostro favore e metterà finalmente fine a queste cause antiamericane”, ha affermato Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump.